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شوبير ينفجر في مسئولى الزمالك بسبب أشرف بن شرقي.. تابع التفاصيل

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 08:01 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
طلب الإعلامي أحمد شوبير، من إدارة نادي الزمالك، بعدم الحديث في وسائل الإعلام عن ملف تجديد النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق، إلا بعد حسم مستقبل اللاعب، بشكل رسمي.

وقال أحمد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير:" موضوع بن شرقي بقى ماسخ، التصريحات أصبحت زائدة بشأن ملف تجديد عقد اللاعب، وأرجو من مسؤولي الزمالك، عدم الحديث عن هذا الملف في وسائل الإعلام، إلا بعد الانتهاء منه".

تابع:" الزمالك أمامه حل من 3 حلول بشأن مستقبل أشرف بن شرقي، الحل الأول هو التجديد وهذا الحل الذي سيسعد جماهير الزمالك، أما الحل الثاني، هو الرحيل عقب نهاية الموسم".

أضاف شوبير:" الحل الثالث هو بيع بن شرقي، إذا وصل إليه عرض مغر لضمه".

وأوضح شوبير :" إذا كان أشرف بن شرقي سيقضي الموسم على أكمل وجه فأهلا وسهلا به.

الزمالك يقترب من إنهاء الإتفاق مع أشرف بن شرقي
في سياق متصل، أكد حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، اقتراب مجلس إدارة القلعة البيضاء، من تجديد عقد النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق.

وأوضح المندوه، في تصريحات تلفزيونية، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، اقترب من حسم ملف تجديد أشرف بن شرقي.

وأضاف المندوه، أن هناك 8 لاعبين في صفوف الزمالك، تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجديد، مشيرا إلى ملف التجديد لنجوم الفريق، يتولاه حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك، وحسين السيد عضو اللجنة، وفاروق جعفر المستشار الفني للجنة.

وينتهي عقد أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجديد، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق للتجديد حتى الآن.

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