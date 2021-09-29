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مدرب بيلباو مرشح لخلافة كومان في برشلونة

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 08:02 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن ظهور اسم جديد ضمن قائمة المرشحين لتدريب فريق برشلونة، خلفًا للهولندي رونالد كومان.

وكانت هناك بعض التقارير التي أشارت إلى، أن الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة، لم يقنع الرئيس خوان لابورتا حتى الآن، لذا فإنه مهدد بالإقالة هذا الموسم.

وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن مارسيلينو جارسيا تورال مدرب أتلتيك بيلباو، أحد الأسماء المرشحة لتدريب برشلونة في الموسم المقبل.

وتابع التقرير، أن هدف برشلونة الرئيسي لا يزال تشافي هيرنانديز، مدرب السد القطري، لكن في حالة عدم التوصل إلى اتفاق ستذهب إدارة البارسا صوب مارسيلينو.

وسبق لـ مارسلينو جارسيا تورال صاحب الـ56 عامًا، وأن تولى قيادة أندية فالنسيا وفياريال وإشبيلية في الدوري الإسباني.

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