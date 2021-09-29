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تعرف على عدد العروض الراغبة في المشاركة بملتقى الإسكندرية المسرحي

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 06:27 ص
ملتقى الإسكندرية المسرحي
ملتقى الإسكندرية المسرحي
تقدم 65 عرضًا مسرحيًا من مختلف محافظات مصر للمشاركة في ملتقى لإسكندرية المسرحي للهواة " دورة فريد شوقي " برئاسة الفنان محسن صبري.

وتقرر انطلاق  الملتقى يوم 14 أكتوبر برعاية جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة ضمن نشاط فرقة العاملين بجامعة الإسكندرية للكورال والمسرح.

وتقيم حاليا لجنة المشاهدة والإختيار العروض المسرحية لإعلان أسماء الفرق المشاركة في الدورة الثانية، وتتشكل لجنة المشاهدة من المخرج محمد الزيني والمخرج شريف عباس والمهندس وليد السباعي.




الكلمات المفتاحية

مسرحيات مسرح فنون عروض مسرحية الإسكندرية

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