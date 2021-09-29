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أروى جودة: "فكرت في إحدى الفترات تجميد بويضاتي"

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 07:16 ص
أروى جودة
أروى جودة


قالت الفنانة أروى جودة، إنها بدأت مشوارها الفني في فيلم "الحياة منتهى اللذة" بتقديمها 3 مشاهد ضمن أحداث العمل، وكان حينها ترشيح من المنتجة الراحلة نهاد رمزى ونالت من خلاله إشادات كبيرة.

وأشارت خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "on" إلى أنها قدمت بعد ذلك فيلم لا أستطيع ذكر اسمه ولكن فشل، وبعدها قدمت مع الفنان أشرف عبد الباقى فيلم "على جنب يا اسطى" الذى حقق نجاحا كبيرا.

وعلى المستوى الاجتماعي قالت إنها فكرت في فترة من الفترات تجميد بويضاتها، كما أضافت: "من الوارد الشخص الذى أرتبط به يكون مش عاوز أطفال".

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