أروى جودة: "فكرت في إحدى الفترات تجميد بويضاتي"





قالت الفنانة أروى جودة، إن ها بدأت مشوارها الفني في فيلم "الحياة منتهى اللذة" بتقديمها 3 مشاهد ضمن أحداث العمل، وكان حينها ترشيح من المنتجة الراحلة نهاد رمزى ونالت من خلاله إشادات كبيرة .





وأشارت خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "on" إلى أنها قدمت بعد ذلك فيلم لا أستطيع ذكر اسمه ولكن فشل، وبعدها قدمت مع الفنان أشرف عبد الباقى فيلم "على جنب يا اسطى" الذى حقق نجاحا كبيرا.





وعلى المستوى الاجتماعي قالت إنها فكرت في فترة من الفترات تجميد بويضاتها، كما أضافت: "من الوارد الشخص الذى أرتبط به يكون مش عاوز أطفال".







