اليوم.. مهرجان الإسكندرية السينمائى يحتفل بمئوية محمد رضا

وتقام اليوم الأربعاء، ندوة بمناسبة مئوية الفنان الراحل في تمام الساعة الواحدة ظهرا ضمن فعاليات المهرجان فى دورته الـ37، والتي يديرها الناقد طارق مرسي.

ولد الفنان محمد رضا فى اسيوط فى 21 ديسمبر 1921 حصل على دبلوم الهندسة التطبيقية العليا عام 1938 وأيضا حصل على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1953، تتلمذ على يدي يوسف وهبي وزكي طليمات، وعمل مهندس بترول قبل أن يعمل بالفن، ومن أهم مسرحياته زقاق المدق.

نجح في شخصية المعلم في مسرحية "زقاق المدق" فالتصقت بها اذاعيًا وسينمائيًا