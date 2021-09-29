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انتهاء تصوير "معالي ماما".. تعرف على التفاصيل!

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 09:10 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد


انتهي فريق عمل فيلم "معالي ماما" من تصوير أحداث الفيلم وذلك منذ ايام استعدادا لطرحه خلال شهر نوفمبر وسيكون مفاجأة للجمهور.

وكان قد انتهوا من تسجيل الأغنية الخاصة بالفيلم من كلمات نور محمد والحان كريم عرفة وتوزيع ايمن التركي، وتجمع الفنانة بشري، والفنان محمود الليثي، ونور ايهاب، سولي، ياسين أمير، والملحن كريم عرفة ومهندس الصوت ماهر صلاح، ومن المقرر طرح الأغنية كدعاية للفيلم.

فيلم "معالي ماما" بطولة الفنانين بشري ومحمود الليثي ، و نور قدري، وسامي مغاوري، وعلاء مرسي، وشريف باهر، وحسام داغر، ومحمد علي رزق، وإسماعيل شرف، وإيمان السيد، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسليم الترك الشهير بسولي، والطفل ياسين أمير، وإخراج أحمد نور، والذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف ومسئول إعلامي يارا أحمد.

الكلمات المفتاحية

معالي ماما ليلى علوي الفجر الفني

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