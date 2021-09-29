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بعد نجاح نتفة ولعبة حظ بتول بني تطرح "مليت الهوي"

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 09:14 ص
بتول بني
بتول بني
يارا أحمد


طرحت الفنانة السورية بتول بني،  فیدیو كلیب جديد لأغنيتها الجديدة ويحمل اسم "ملیت الھوى"، وهي من كلمات الشاعر عماد الاسعد، ألحان أحمد بركات، توزیع ساسین أبي خلیل، میكس وماستر ینغ روجیه أبي عقل والكليب يحمل توقيع المخرج سامي عزوري، وهو من إنتاج شركة "ارابیانیتس انترتینمنت".
 
وكان قد طرحت بتول ، فيديو كليب أغنيتها الجديدة بعنوان "نتفه" من كلمات فتحي الجراح وألحانه، توزيع ساسين أبي خليل، "ميكس" و"ماسترينج" روجيه أبي عقل وحققت نجاحا كبيرا بالأغنية.
 
وكانت قد طرحت مؤخرًا اغنية "لعبة حظ" الأغنية تم تصويرها في لبنان تحت إدارة المخرجة جسيكا هيكل، وتم عرضها على شاشة الـ MTV ثم على قناة بتول على موقع اليوتيوب.
 
"لعبة حظ" من كلمات إيلي حرفوش، ألحان بتول بني، توزيع زيزو فاروق، ميكس روجيه أبي عقل وإخراج جسيكا هيكل.
https://youtu.be/pBM4OpH_zVw
بعد نجاح نتفة ولعبة حظ بتول بني تطرح مليت الهوي

الكلمات المفتاحية

ملیت الھوى مليت الفنانة السورية بتول بني

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