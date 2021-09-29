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اليوم.. هاجر أحمد ضيفة برنامج "معكم" مع مني الشاذلي

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 09:16 ص
هاجر أحمد
هاجر أحمد
يارا أحمد


تستضيف  الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، في برنامج "معكم" الفنانة هاجر احمد، وذلك اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وتتحدث هاجر أحمد خلال الحلقة عن كواليس حفل زفافها على رجل الأعمال، أحمد الحداد، ورد فعلها على اهتمام الجمهور بخبر زواجها.

وتكشف هاجر أحمد خلال لقائها، تفاصيل تعرفها على زوجها أحمد الحداد، وكواليس تقدمه لخطبتها والزواج منها، بالإضافة لفستان زفافها التي ارتدته من تصمم المصمم العالمي زهير مراد.

وتتطرق هاجر أحمد، لبدايات دخولها عالم الفن، والرفض الذي قابلته من قبل أهلها على قرار انضمامها للوسط الفني، وكيف استطاعت أن تقنعهم وتكمل مشوارها في الفن.

وتتحدث هاجر أحمد عن المكالمة التي تلقتها من المخرج تامر محسن، والذي كان السبب في وضعها على أول طريق الشهرة والنجومية، بالإضافة للنصيحة التي وجهها لها.

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هاجر أحمد منى الشاذلي معكم منى الشاذلي الفنانة هاجر أحمد الفجر الفني

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