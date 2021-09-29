توقف تصوير مشاهد نرمين الفقي في شارع 9..لهذا السبب!





توقف الفنانة يرمين الفقي، تصوير مشاهدها في مسلسل "شارع 9" الفترة الماضية وذلك لعدة أسباب، ولكن لم تستطع استئناف مشاهدها بسبب الفنان نضال الشافعي.



حيث هناك العديد من المشاهد التي تجمعها بالفنان نضال الشافعي، وهو الآن يمر بوعكة صحية دخل على إثرها المشفى وأجرى عمليتين جراحيتين مما جعلته يبتعد عن العمل لفترة استعادته الصحة مرة أخرى ليكون قادرًا على ممارسة عمله.



تلعب الفنانة نرمين الفقي شخصية أم الفنانة الشابة منة عرفة، وينتمي المسلسل لنوعية الأعمال ذات 45 حلقة، وتدور أحداث المسلسل حول المشاكل والأزمات التي تمر بها الأسر المصرية ومناقشة علاقة الأب بأبنائه يسكنوا عمارة في شارع 9 بمنطقة المعادي.



يضم المسلسل العديد من الفنانين منهم رانيا يوسف ونرمين الفقي ومحمود عبد المغني ونضال الشافعي وأحمد سلامة وهدى الإتربي وسميرة صدقي وصبا الرافعي وأحمد جمال سعيد وياسر علي ماهر وحسام فارس، والمسلسل من تأليف حسين مصطفى محرم، وتحت قيادة المخرج محمد عبد الخالق.



