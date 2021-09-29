آنا دي أرماس بإطلالة "لويس فيتون" بعرض "بوند"



ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم، الذي حضره الأمير ويليام وزوجته كيت مدلتون بإطلالة ذهبية رائعة.



ذلك إلى جانب نجوم وصناع الفيلم، ومن ضمنهم النجم دانيال كريج الذي يجسد جيمس بوند للمرة الخامسة والأخيرة، والنجمة آنا دي أرماس التي تنضم للمرة الاولى لفتيات بوند.



وحضرت آنا وحيدة للعرض الخاص بإطلالة سوداء جذابة من تصميمات ماركة أزياء لويس فيتون.



شهدت قاعة ألبيرت الملكية احتفالا استثنائيا بالعرض الخاص لفيلم جيمس بوند الجديد No Time To Die بحضور أفراد من الأسرة الملكية.