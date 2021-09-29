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دانيال كريج ببدلة وردية في العرض الخاص لـ No Time To Die

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 09:36 ص
دنيال كريج
دنيال كريج
أحمد جمال أحمد

بعد تأجيل أعوام احتفل اخيرا احتفل النجم دانيال كريج بالعرض الخاص لأخر افلامه التي يجسد بها شخصية جيمس بوند.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم الذي اقيم في قاعة ألبيرت الملكية بحضور افراد من الأسرة الملكية.

ومن اللقطات التي نشرتها الصحيفة، لقطات لحضور الأمير ويليام وزوجته كيت مدلتون بإطلالة ذهبية رائعة.

كما كان حاضرا للعرض ولي العهد الملكي الأمير تشارلز، وكانت إطلالة كيت مدلتون التي خطفت الأنظار من تصميمات ماركة "جيني باكهام".
دانيال كريج ببدلة وردية في العرض الخاص لـ No Time To Die
دانيال كريج ببدلة وردية في العرض الخاص لـ No Time To Die
دانيال كريج ببدلة وردية في العرض الخاص لـ No Time To Die
دانيال كريج ببدلة وردية في العرض الخاص لـ No Time To Die

الكلمات المفتاحية

كيت مدلتون دنيال كريج جيمس بوند No Time to Die

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