دانيال كريج ببدلة وردية في العرض الخاص لـ No Time To Die



ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم الذي اقيم في قاعة ألبيرت الملكية بحضور افراد من الأسرة الملكية.



ومن اللقطات التي نشرتها الصحيفة، لقطات لحضور الأمير ويليام وزوجته كيت مدلتون بإطلالة ذهبية رائعة.



كما كان حاضرا للعرض ولي العهد الملكي الأمير تشارلز، وكانت إطلالة كيت مدلتون التي خطفت الأنظار من تصميمات ماركة "جيني باكهام".



بعد تأجيل أعوام احتفل اخيرا احتفل النجم دانيال كريج بالعرض الخاص لأخر افلامه التي يجسد بها شخصية جيمس بوند.