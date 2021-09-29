عاجل.. الصور الأولى لحريق جليم في الإسكندرية







تلقي اللواء محمود أبو عمرة؛ مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة رمل أول، باندلاع حريق بمجمع مطاعم بمنطقة كورنيش جليم شرق الإسكندرية.



وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والإطفاء إلى موقع البلاغ، وجاري السيطرة عليه ومنع انتقاله للمطاعم المجاورة.



حصلت بوابة "الفجر" الإلكترونبة، على عدد من الصور تظهر اللحظات الأولى لإندلاع حريق هائل في عدد من المطاعم والكافيهات بمنطقة جليم شرقي الإسكندربة.