"مفيش أجمل من السعادة الروحية" حلا شيحة تنفي شائعات انفصالها عن الداعية معز مسعود

انتشرت شائعات خلال الساعات الماضية تؤكد انفصال الفنانة حلا شيحة و زوجها الداعية معز مسعود الأمر الذي نفت الفنانة حلا شيحة بعد نشر صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل تصور والفيديوهات "إسنتجرام".







وعلقت الفنانة حلا شيحة على الصورة قائلة "قائلة:" مفيش أجمل من السعادة الروحية والسلام الداخلي.. الحمد لله أشعر بالنعمة" وتفاعل الداعية معز مسعود مع صورة زوجته الفنانة حلا شيحة وقام بالاعجاب على الصورة، لينفي بذلك ما تردد من شائعات حول خلافهما وحدوث طلاقا عن قريب مثلما تردد على بعض المواقع.







ومن جانب أخر يذكر أن الفنانة حلا شيحة شاركت في فيلم "مش أنا" الذي يعرض في الدور العرض السنيمائي وهو من بطولة تامر حسني، ماجد الكدواني، حجاج عبد العظيم، حلا شيحة، سوسن بدر، محمد عبد الرحمن، ومن إخراج سارة وفيق، تأليف تامر حسني.