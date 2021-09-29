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طالبان: يجب أن تتوقف الطائرات الأمريكية بدون طيار عن دخول أفغانستان

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 09:17 ص
بوابة الفجر
منار طارق
حذرت حركة طالبان، اليوم الأربعاء، من عواقب عدم توقف الولايات المتحدة عن تحليق الطائرات المسيرة فوق الأجواء الأفغانية. وقالت طالبان في بيان على تويتر "انتهكت الولايات المتحدة جميع الحقوق والقوانين الدولية والتزاماتها التي قطعتها على طالبان في الدوحة بقطر من خلال تشغيل هذه الطائرات بدون طيار في أفغانستان".

واضافت "ندعو كل الدول وخاصة الولايات المتحدة للتعامل مع افغانستان في ضوء الحقوق والقوانين والالتزامات الدولية... من اجل منع اي عواقب سلبية". ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين أمريكيين للتعليق.

وعادت حركة طالبان الإسلامية إلى السلطة في أفغانستان الشهر الماضي بعد مغادرة معظم القوات الأمريكية والغربية الأخرى منهية بذلك مهمة عسكرية ودبلوماسية بدأت بعد وقت قصير من هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة. وينفي قادة طالبان نشاط تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة في البلاد، على الرغم من إعلان الدولة الإسلامية مؤخرًا مسؤوليتها عن هجمات بالقنابل في مدينة جلال أباد الشرقية.

تتعرض حركة طالبان لضغوط من المجتمع الدولي للتخلي عن العلاقات مع القاعدة، الجماعة التي تقف وراء هجمات 11 سبتمبر على نيويورك وواشنطن.

الكلمات المفتاحية

طالبان الولايات المتحدة افغانستان

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