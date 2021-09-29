الاتصالات يواجه الإنتاج الحربي والداخلية تصطدم بتروجت في إفتتاح مباريات القسم الثاني

تنطلق يوم الجمعة الساعة الثانية والنصف عصراً منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية

مجموعة القاهرة والفتاة بدورى القسم الثاني بإقامة 6 مباريات قوية ومرتقبة وتختتم الجولة يوم السبت بلقاء بلبيس مع المريخ وتم تأجيل مباراة القناة والنصر إلى يوم 25 نوفمبر المقبل.

ويقدم الفجر الرياضي مباريات الجولة كالتالي

1- المصرية للاتصالات مع الإنتاج الحربي

يشهد ملعب المركز الأوليمبي بالمعادي

لقاء المصرية للاتصالات الصاعد حديثاً من دوري القسم الثالث بقيادة هشام زكريا مع فريق

الإنتاج الحربي الهابط من الدوري الممتاز بقيادة

أحمد عبد المنعم كشرى.

2- الداخلية مع بتروجت

على ستاد كلية الشرطة بالعباسية

يصطدم فريق الداخلية بقيادة سيد عيد بفريق بتروجت بقيادة ربيع ياسين.

شهدت مباراتين الموسم الماضي التعادل السلبى

بين الفريقين.

3- الترسانة مع بورتو

على استاد الترسانة

يواجه فريق الترسانة بقيادة طارق السيد فريق

بورتو بقيادة أشرف توفيق.

حقق فريق الترسانة الفوز على فريق بورتو في مباراتين الموسم الماضي برباعية مقابل هدف وهدفين دون رد في اللقاء الثاني.

4- وادى دجلة مع بنها

يستضيف ملعب نادي المقاولون العرب لقاء

وأدى دجله الهابط من الدوري الممتاز بقيادة عبد الباقي جمال فريق بنها الصاعد حديثاً من دوري القسم الثالث بقيادة عيد مرازيق.

5- بور فؤاد مع السكة الحديد

على ملعب نادي بور فؤاد

يلتقي فريق بور فؤاد الصاعد حديثاً من دوري القسم الثالث بقيادة محمد ياسين مع فريق السكة الحديد بقيادة أمير عزمى مجاهد.

6- منتخب السويس مع زد إف سي

على استاد السويس الجديد

يحل فريق زد إف سي بقيادة اسماعيل يوسف

ضيفاً على فريق منتخب السويس بقيادة سعد فاروق.

شهدت مباراتين الموسم الماضي فوز منتخب السويس بهدف دون رد والتعادل الإيجابي بهدف لمثله في المباراة الثانية.

وتختتم الجولة يوم السبت بلقاء

--بلبيس مع المريخ

على ملعب نادي جوت بلبيس

يلتقي فريق بلبيس الصاعد حديثاً من دوري القسم الثالث بقيادة طارق جمال مع فريق المريخ بقيادة أحمد عبد العزيز.

وتم تأجيل مباراة القناة مع فريق النصر إلى يوم 25 نوفمبر المقبل.