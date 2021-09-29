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اسعار الذهب فى السوق المحلي بداية تعاملات اليوم الاربعاء 29-9-2021

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 09:19 ص
اسعار -الذهب في مصر اليوم الاربعاء
اسعار -الذهب في مصر اليوم الاربعاء
الفجر الاقتصادي

حققت اسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الاربعاء 29 سبتمبر 2021 استقرار، بعد تراجعات وخسائر  شهدتها امس مع هبوط سعر الذهب  العالمي إلى ادنس ميتوي منذ  11 اغسطس.

 

وجاءت اسعار الذهب في السوق المحلي بداية تعاملات اليوم الاربعاء 29 سبتمبر 2021 كالاتي:

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم  765 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 656 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 24 نحو 874 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6120 جنيهًا.

 

وكانت اسعار الذهب في مصر تعرضت لخسائر قوية خلال هذا الاسبوع، مع توقعات برفع الفيدرالي الامريكي اسعار الفائدةما رفع الطلب على الدولار وسندات الخزانة الأمريكية.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية أدنى مستوياته منذ 11 أغسطس آب عند 1735.40 دولار للأوقية (الأونصة)، و وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1742.40 دولار

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