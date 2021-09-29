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وزير الري: متابعة صيانة وجاهزية منشآت الحماية من السيول على مستوى الجمهورية

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 09:23 ص
الري
الري
مصطفى الملاح
إستعرض الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري الإجراءات المتبعة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، موجهًا بضرورة المرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول القائمة، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الحماية الجاري تنفيذها حاليًا، ورفع حالة الاستنفار العام بكافة أجهزة وقطاعات الوزارة.

الإجتماع الدوري للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل

جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، برئاسة "وزير الري" وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، ومتابعة الاستعدادات للتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول.

المرور والمتابعة المستمرة على قطاعات وجسور الترع والمصارف

وشدد "عبدالعاطي" على ضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكد من جاهزية قطاعات وجسور الترع والمصارف لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة، مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف لمواجهة أية ازدحامات في المجاري المائية.

رفع حالة الاستنفار بجميع أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية

كما إستعرض وزير الري الموقف المائي الحالي بمختلف المحافظات، ومتابعة سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف والميكانيكا، مع التوجيه برفع حالة الاستنفار بجميع أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية، ومشيرًا لاستمرار الخفض التدريجي للتصرفات المائية خلال الفترة الحالية، مع مراعاة تلبية الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين.

المتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل

وصرح "عبد العاطى" بأن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، مؤكدا أنه تبين أن معدلات سقوط الأمطار أعلى من المتوسط حتى الآن على منابع النيل.

رصد كافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف

وشدد "عبد العاطى" بمواصلة رصد كافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل المتعدي للنيابة العسكرية، للحفاظ على المجاري المائية وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.

كما وجه الوزير بضرورة أن تكون اللجنة في حالة إنعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر، ومتابعة الموقف المائي، والتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول.
وزير الري: متابعة صيانة وجاهزية منشآت الحماية من السيول على مستوى الجمهورية
وزير الري: متابعة صيانة وجاهزية منشآت الحماية من السيول على مستوى الجمهورية
وزير الري: متابعة صيانة وجاهزية منشآت الحماية من السيول على مستوى الجمهورية
وزير الري: متابعة صيانة وجاهزية منشآت الحماية من السيول على مستوى الجمهورية

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