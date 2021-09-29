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وزير النقل يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين السكة الحديد وشركة تاليس

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 09:24 ص
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
محمد ممدوح
خلال زيارته لإسبانيا شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة تاليس الاسبانية العالمية لدراسة تنفيذ ازدواج وتطوير نظم الإشارات والاتصالات على خط قليوب شبين القناطر الزقازيق بطول ٦٥ كم مع تحديث برج التحكم المركزي بشبين القناطر.

ويشمل التطوير الخط من قليوب حتي شبين القناطر، وكذا تطوير خط قليوب منوف طنطا بطول ٩٤ كم ليشمل تطوير نظم الاشارات من النظام الميكانيكي الي نظام اليكتروني حديث حاصل علي أحدث عوامل الأمان بنظام (SIL 4) مع ازدواج الخط بالكامل وعمل برج تحكم مركزي بمحطه منوف للتحكم في الخط بالكامل علي أن يتم التمويل من الجانب الأسباني بنظام (EPC+F).

ووقع عن الجانب المصري المهندس مصطفي أبو المكارم رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر وعن الجانب الاسباني المهندس خسوس سانشز الرئيس التنفيذي لشركة تاليس الإسبانية.

وصرح وزير النقل ان هذا التوقيع يأتي في ضوء اهتمام الوزارة بتحديث البنية الأساسية ونظم الإشارات على خطوط السكة الحديد ومنها خطوط الضواحي المفردة العالية الكثافة مع تدفق حركة المرور الكثيفة، مشيرًا إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكي ) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

وأضاف أن تحديث نظام الاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، لافتًا إلى أنه جار تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول حوالي ١٩٠٠ كم بتكلفة تتجاوز الـ ٥٠ مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.

جدير بالذكر أن شركة تالس الأسبانية تقوم حاليًا بتطوير نظم الإشارات والاتصالات على خطي القاهرة الإسكندرية بطول 208 كم وأسيوط سوهاج نجع حمادي بطول 250كم.

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