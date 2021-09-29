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أسعار الذهب العالمية ترتفع من جديد وسط توقعات بصعود مؤقت

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 09:29 ص
اسعار الذهب فيلعالمية
اسعار الذهب فيلعالمية
وكالات

ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء إذ قدم تراجع طفيف لعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعض الدعم في مواجهة توقعات متنامية لرفع أسرع من المتوقع لأسعار الفائدة الأمريكية والتي دفعت الدولار أيضا إلى ذروة أشهر عديدة.

 

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1739.34 دولار للأوقية بعدما بلغ أدنى مستوى في أكثر من شهر يوم الثلاثاء، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1740.20 دولار.

 

وقال هاوي لي، الاقتصادي في بنك أو.سي.بي.سي "ما نشهده هذا الصباح مجرد قفزة فنية... نتوقع أن يسجل الذهب نحو 1500 دولار بحلول نهاية 2022 مع إتمام تقليص التحفيز مساره بحلول ذلك الوقت وتطلع (مجلس الاحتياطي) الاتحادي لبدء رفع أسعار الفائدة".

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