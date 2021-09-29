ميدو يكشف عن تلاعب في الزمالك وقوائم مزيفة قبل الانتخابات

كشف أحمد حسام ميدو، عن وجود تلاعب في قوانين نادي الزمالك الداخلية لمصلحة بعض المرشحين في انتخابات النادي، بالإضافة إلى نشر قوائم مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "تم نشر قوائم مزيفة مؤخرًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، ويُدعى بأنها ستخوض انتخابات الزمالك المقبلة، بهدف معرفة رد فعل الجماهير".





وتابع، "أطالب الجماهير بعدم الانسياق وراء القوائم المزيفة التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي".





واستكمل، "تم التلاعب في بعض القوانين بالزمالك لعمل عضويات مستثناة لخدمة البعض في الانتخابات، وهناك أشخاص كثر ينتظرون وقف مرتضى منصور قبل تحديد موقفها من انتخابات الزمالك".





كما أوضح، "طبقا للائحة الاسترشادية الجديدة التي وضعت مؤخرًا، فلن يستطيع الأعضاء الذين لم يسددوا قيمة تجديد الاشتراكات بالنادي، من التصويت في انتخابات الزمالك القادمة".