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6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق جليم بالإسكندرية (صور)

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 09:35 ص
حريق جليم
حريق جليم
محمد رجب - دينا حسن
تحاول قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، في هذه اللحظات السيطرة على حريق في عدد من المطاعم والكافيهات بمنطقة جليم بكورنيش المحافظة.


وقد إرتفع عدد سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق إلى 6 سيارات، فيما قام رجال مرور الإسكندرية، بإغلاق طريق الكورنيش مؤقتا لحين السيطرة على النيران. 

  تلقي اللواء محمود أبو عمرة؛ مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة رمل أول، باندلاع حريق بمجمع مطاعم بمنطقة كورنيش جليم شرق الإسكندرية.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والإطفاء إلى موقع البلاغ، وجاري السيطرة عليه ومنع انتقاله للمطاعم المجاورة.
6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق جليم بالإسكندرية (صور)
6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق جليم بالإسكندرية (صور)
6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق جليم بالإسكندرية (صور)
6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق جليم بالإسكندرية (صور)
6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق جليم بالإسكندرية (صور)
6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق جليم بالإسكندرية (صور)

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