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اليوم.. أمينة وعمرو عبد الجليل ضيوف "سهرانين"

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 09:47 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد


يستضيف النجم أمير كرارة، في حلقة اليوم الأربعاء من برنامجه سهرانين الفنان عمروعبد الجليل والمطربة أمينة وذلك الساعة التاسعة مساء.

وذلك بعد تأجيل هذه الحلقة التي كان مفترض عرضها الأسبوع الماضى ولكن تم تأجيلها بسبب الحداد الذى كان فى البلاد لوفاة المشير طنطاوى.

ويضم اللقاء فقرات أشعلت فيها المطربة أمينة المسرح بأغانيها ولحظات كوميدية بسبب ردود الفنان عمرو عبد الجليل.وظهر فى بروموالحلقة التى تم نشرها على الصفحة الرسمية الفنان عمروعبد الجليل والمطربة أمينة ليكونا حالة من الكوميديا التى وضحت من خلال البرومو. كما تقدم المطربة أمينة عددا من الأغاني الشعبية والطربية التى تنال إعجاب الجمهور.  

الكلمات المفتاحية

عمرو عبد الجليل سهرانين الفجر الفني أمينة أمير كرارة

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