اليويفا لن يستسلم أمام الأندية التي تدعو لتنظيم بطولة دوري السوبر الأوروبي

يرفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الاستسلام أمام الأندية التي تدعو لتنظيم بطولة دوري السوبر الأوروبي.





وكان "يويفا" أبلغ المحكمة التجارية مسبقاً في مدريد أنه لن يتابع تنفيذ العقوبات بحق الأندية المستمرة في السوبر ليج، وهي برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد.





ووفقاً لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الاتحاد الأوروبي قدم طلبا يقتضي فيه بعزل القاضي المكلف بالقضيه في الوقت الحالي، لأنه يعتقد أن هناك مخالفات كبيرة في المحاكمة.





وقال الاتحاد الأوروبي: "تماشيا مع القانون الإسباني، ولصالح العدالة الأساسية، نأمل أن يتنحى القاضي المعني على الفور، حتى يتم النظر في هذا الطلب بشكل كامل وكافٍ".





وقدم الاتحاد الأوروبي استئنافا على القضية أمام محكمة أعلى، وهي محكمة مقاطعة مدريد (محكمة الاستئناف).





وأكد يويفا أنه سيتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، بما يتفق بدقة مع قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الوطني، من أجل الدفاع عن مصالحه ومصالح أعضائه وجميع أصحاب المصلحة في كرة القدم