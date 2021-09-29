مصرع ربة منزل في مشاجرة بسبب لهو الأطفال بسوهاج







بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج اخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بإخطار من مستشفى جهينة المركزي بدخول جثة وفتاة مصابة.



انتقل على الفور رئيس مباحث المركز والفريق المعاون لة وتبين وفاة المدعوة "فاطمة ع م"50 عام، واصابة نجلتها المدعوة "مروة ج م"، وبسؤال الثانية اكدت ان وادتها تعانى من امراض مزمنة ضغط وسكر وقلب واتهمت كل من "رضا ع م"22 عام، لاتعمل، و"رزقة ع م"21 عام لاتعمل، و"نورا ع م"16 عام لاتعمل ويقمن بذات الناحية بالتعدي عليها بالضرب مما نتج عنة اصابتها ووفاتها يسبب خلاف الجيرة ولهو الأطفال.



تم ضبط المتهمات واقروا بما تقدم وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.





دخلت اليوم إلى مستشفى جهينة المركزي المدعوة "فاطمة ع م"50 عام، ربة منزل، جثة هامدة، ونجلتها المدعوة "مروة ج م"25 عام، مصابة بسحجات متفرقة بالجسم وتقيمان دائرة مركز جهينة شمال سوهاج.