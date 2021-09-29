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إغلاق جزئي لكورنيش الإسكندرية بسبب حريق جليم

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 09:47 ص
حريق
حريق
محمد رجب - دينا حسن
أغلقت إدارة مرور الإسكندرية، طريق كورنيش البحر في الاتجاه المؤدي لمنطقة محطة الرمل، وذلك نتيجة للحريق الهائل الذي شهدته عدد من المطاعم بمنطقة جليم.

مرور الإسكندرية
وحرص رجال مرور الإسكندرية على التواجد على طريق الكورنيش ومنع السيارات من الاقتراب من محيط الحادث حرصا على حياتهم، وتسهيل عملية وصول سيارات الإطفاء والإسعاف إلى الحريق.

ووصل عدد السيارات التي تحاول السيطرة على الحريق إلى 6 وذلك بعد انتشار ارتفاع ألسنة اللهب بالمكان وانتشار الأدخنة السوداء.

حريق بمجمع مطاعم بمنطقة كورنيش جليم
تلقى اللواء محمود أبو عمرة؛ مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة رمل أول، باندلاع حريق بمجمع مطاعم بمنطقة كورنيش جليم شرق الإسكندرية.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والإطفاء إلى موقع البلاغ، وجاري السيطرة عليه ومنع انتقاله للمطاعم المجاورة.

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كورنيش الإسكندرية حريق جليم إغلاق جزئي

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