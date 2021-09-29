طارق الشناوي يكتب: مهرجان طشقند.. (لؤلؤة طريق الحرير)!

للسحر وطن اسمه (أوزبكستان)، هذا البلد الجميل الذى يشعرك بأنه قد اقتطع جزءًا من حكايات (ألف ليلة وليلة) أخذها من السماء لتعيش على الأرض، ولايزال محتفظًا بكل السحر الأسطورى، متحديًا الزمن، مخترقًا كل حواجز الجغرافيا.



إنه مهرجان طشقند (لؤلؤة طريق الحرير)، الذى يعود بعد نحو ربع قرن من التوقف، بقرار من رئيس الجمهورية، شوكت ميرضياف. تشرفت بقبول الدعوة الرسمية من وزيرة الثقافة د. إيناس عبدالدايم رئيسًا للوفد المصرى، مع مخرجة الرسومات المتحركة مروة كامل، ومدير التصوير مارمينا شلبى، والسيناريست محمود خليل، والمخرج مختار على، يقدم الزملاء ورشًا إبداعية، كل منهم فى مجال تخصصه، تتكفل إدارة (طشقند) بكل نفقات الرحلة، وسوف ألقى غدًا كلمة تتناول تاريخ السينما المصرية وعلاقتنا الضاربة فى عمق التاريخ مع (أوزبكستان).



على مدى يتجاوز ثلاثة عقود من الزمان أشارك فى مهرجانات عالمية، إلا أنها المرة الأولى، ولا أتصور أن لها ثانيًا، التى أرى فيها استقبالًا رسميًا بكل تلك الحفاوة، فى المطار وصلنا السابعة صباحًا، أحاطتنا الموسيقى والأغنيات الفولكلورية وفتيات تحملن باقات من الورود، هن أجمل من الورود، لنعيش جميعًا مظاهرة حب تتجدد فى كل لحظة.



المهرجان يحتل مساحة من التقدير دوليًا وعربيًا منذ انطلاقه عام 68 وقبل استقلال (أوزبكستان) عن الاتحاد السوفيتى عام 91، حتى توقف 97، سبق للشاعر والكاتب والمخرج الكبير عبدالرحمن الخميسى المشاركة بالمهرجان وحصل على جائزة، كما أن نجلاء فتحى عام 89 نالت جائزة أحسن ممثلة عن (أحلام هند وكاميليا) محمد خان.



هذه الدورة أقرب لما يمكن أن نطلق عليه استعادة للتاريخ، ولهذا يقدمون ملامح المهرجان عبر الزمان فى فيلم تسجيلى طويل، اختاروا أكثر من دولة مع مصر لتقديم رؤية عن السينما.



قبل نحو عام تابعت اسم سفيرتنا، شعلة النشاط، عاشقة الثقافة والفن، السيدة أميرة فهمى، كانت تتواصل مع كل الأطراف لإنجاز المهمة، التقت وزيرى الثقافة فى أوزبكستان ومصر لضمان كل التفاصيل، السفيرة لديها قناعة مطلقة أن الروح الإبداعية المصرية لها مساحة فى أوزبكستان والعلاقات التاريخية العميقة بين البلدين الشقيقين تحمل كل مقومات التجدد، يكفى أن تعرف أن حديقة الأزبكية سُميت كذلك لأن من أنشأها أوزبكستان، وأن مقياس النيل الذى أقامه أيضًا أوزبكستان، وعدد من الشخصيات المصرية على مدار التاريخ تجمعهم صلات دم ونسب وقربى.



سفيرتنا التى تشع طاقة إيجابية قالت لى إنها عندما تلقت خبر تعيينها، أول ما طرق على ذهنها هو مهرجان (طشقند)، وعلمت أن الدولة تستعد لعودته وأجرت كل الاتصالات اللازمة لكى تشارك مصر كضيف فاعل، أسفر الأمر عن عرض ثلاثة أفلام فى الفعاليات، التسجيلى الطويل (رمسيس راح فين) عمرو بيومى، والفيلمان الروائيان (حظر تجول) أمير رمسيس، و(فوتوكوبى) تامر عاشور، وعدد آخر من الأفلام القصيرة.



التوصيف الجغرافى لأوزبكستان أنها دولة حبيسة، بل مزدوجة الحبس، محبوسة لأنها لا تطل على البحر، ومزدوجة تشير إلى أن الدول المحيطة بها لا تُطل أيضًا على البحر، ورغم ذلك فإن هذا البلد الحبيس مرتين، منحته الطبيعة ثراء فى الموارد الطبيعية وثراء فى الخيال، حقق له خصوصية فى ممارسة كل الطقوس، الأزياء والموسيقى والغناء، كل شىء يهتف بعمق باسم الحياة والسحر فى (طشقند)، فهى حقًا (لؤلؤة طريق الحرير).



[email protected]



المقال: نقلًا عن (المصري اليوم)

