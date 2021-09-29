السيطرة على حريق جليم بالإسكندرية.. ولقطات تظهر حجم الأضرار (صور)



وضرب رجال الحماية المدنية مثالا في الشجاعة أثناء محاولاهم السيطرة على الحريق قبل إمتداده، حيث دفعت قوات الحماية المدنية بعدد 6 سيارات من أجل سرعة إخماد الحريق.



وتظهر صور حصلت "الفجر" عليها الأضرار الجسيمة التي سببها الحادث في المطاعم والكافيهات التي نالها الحريق، وسط حسرة من أصحاب وعمال المطاعم.



تلقي اللواء محمود أبو عمرة؛ مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة رمل أول، باندلاع حريق بمجمع مطاعم بمنطقة كورنيش جليم شرق الإسكندرية.



وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والإطفاء إلى موقع البلاغ، وجاري السيطرة عليه ومنع انتقاله للمطاعم المجاورة.

سيطرت قوات الحماية المدنية منذ لحظات على الحريق الذي شهدته منطقة جليم في عدد من المطاعم والكافيهات بكورنيش البحر، دون حدوث أي خسائر في الأرواح.