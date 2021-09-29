التحفظ على 4 آلاف لتر من المنظفات مجهولة المصدر بالإسكندرية



تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع إنتاج وتعبئة منظفات بمنطقة برج العرب، بدون ترخيص، بحيازته مواد مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تستخدم في عمليه التصنيع، ما يؤكد على نشاطه غير المشروع.



وتم مداهمة المصنع وألقي القبض على المدير المسئول وبتفتيشه عثر على 60 برميل بلاستيك أزرق اللون زنة البرميل الواحد 70 كيلو بداخلة كلور سائل مجهول المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تجارية، بإجمالي كمية 4200 لتر، و200 عبوة زجاجة بلاستيك سعة الزجاجة 850 ملل بداخلها معطر ملابس مجهول المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تجارية.



كما تم ضبط 100 عبوة زجاجة بلاستيك سعة الزجاجة 650 ملل للواحدة بداخلها صابون سائل مجهول المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تجارية، و100 عبوة زجاجة بلاستيك سعة الزجاجة 550 ملل بداخلها فنيك مجهول المصدر وغير مدون عليها أي بيانات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه المخالفات.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.





قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، التحفظ على 4 آلاف لتر من المنظفات ومستلزمات مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تستخدم في عمليه التصنيع داخل مصنع بدون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.