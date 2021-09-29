الأهلى يحدد موعد فتح باب الترشّح للانتخابات المقبلة لاختيار مجلس جديد

حدد مجلس إدارة نادى الأهلى موعد فتح باب الترشّح للانتخابات المقبلة لاختيار مجلس جديد للنادى.









واستقر الأهلى على فتح باب الترشح في الخامس عشر من شهر أكتوبر المقبل على أن يستمر فتح باب الترشح حتى الثاني والعشرين من الشهر ذاته، على أن تُجرى الانتخابات يوم 26 نوفمبر المقبل.









وعقد مجلس إدارة القلعة الحمراء اجتماعا في تمام الرابعة عصر أمس الثلاثاء، لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاعات النادى وكذلك الملفات الخاصة بفروعه المختلفة.



