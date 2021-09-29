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تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت مع بداية التعاملات

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 10:46 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
إستهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم الأربعاء علي تراجع جماعي للمؤشرات، حيث هبط مؤشرها العام 0.10%، وانخفض السوق الأول بنفس النسبة، وسجل المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" تراجعاً بنحو 0.08% و0.16% على الترتيب.

وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة حتى تمام الساعة 9:22 صباح اليوم بتوقيت الكويت، نحو 44.5 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1625 صفقة حققت سيولة بقيمة 6.05 مليون دينار تقريباً.

وحقق سهم "استهلاكية" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 730.78 ألف دينار مُرتفعاً بنسبة 3.51%، تلاه سهم "أعيان للإجارة" بقيمة 516.12 ألف دينار مُرتفعاً بنحو 1.82%.

وتصدر سهم "صلبوخ" القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع نسبته 5.24%، فيما تصدر سهم "كميفك" القائمة الحمراء مُتراجعاً بحوالي 5.23%.

قطاعياً، ارتفعت مؤشرات قطاعين فقط في المستهل وهما الاتصالات والرعاية الصحية بنمو نسبته 0.10% و0.19% على التوالي، بينما تراجع 7 قطاعات بصدارة الطاقة بنحو 1.19%، في حين استقر 4 قطاعات أخرى.

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