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الأسهم القيادية تصعد بمؤشر بورصة مسقط 0.35% بمستهل التعاملات

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 10:50 ص
بورصة مسقط
بورصة مسقط
نيفين سمير
إستهلت بورصة مسقط تعاملات اليوم علي ارتفاع ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي "مسقط 30" بنسبة 0.35 %، في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، صعوداً إلى النقطة 3965.88، رابحاً 13.75 نقطة، مقارنة بمستوياته في جلسة أمس الثلاثاء ،ودعم أداء المؤشر في الساعة 11:35 صباحاً بتوقيت مسقط، صعود المؤشرات القطاعية مجتمعة؛ مدفوعة بارتفاع أسهم قيادية.

وصعد مؤشر قطاع قطاع الصناعة بنسبة 0.43 بالمائة؛ مدفوعاً بارتفاع سهم المها للسيراميك بنسبة 2.31 بالمائة، وارتفع الأنوار للسيراميك بنسبة 2.15 بالمائة.

وارتفع مؤشر القطاع المالي بنسة 0.33 بالمائة؛ مع صدارة سهم تأجير للتمويل للرابحين في تلك الأثناء بنسبة 3.95 بالمائة، وارتفع سهم المتحدة للتمويل بنسبة 1.72 بالمائة.

وكان الخدمات أقل القطاعات ارتفاعاً في تلك الأثناء بنسبة 0.12 بالمائة؛ مدفوعاً بارتفاع سهم الجزيرة للخدمات بنسبة 1.56 بالمائة، وارتفع الرؤية للتأمين بنسبة 1.25 بالمائة.

وحد من ارتفاع مؤشر قطاع الخدمات تراجع سهم النفط العمانية وحيدًا في ذلك التوقيت بنسبة 9.83 بالمائة.

وبلغ حجم التداولات في مستهل تعاملات اليوم 3.87 مليون سهم، بتنفيذ 195 صفقة، بقيمة تداول 542.75 ألف ريال.

 

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