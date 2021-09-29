أبو الغيط يتفقد جناح جامعة الدول العربية في إكسبو دبي 2020





تفقد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية مساء أمس الثلاثاء، جناح جامعة الدول العربية في معرض إكسبو 2020 دبي، قبيل افتتاحه رسميا في الأول من أكتوبر المقبل، وذلك على هامش زيارته للإمارات للمشاركة في افتتاح مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي (سيملس الشرق الأوسط 2021).

وصرح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد، والمفوض العام لمشاركة الجامعة العربية في إكسبو دبي 2020، أن الأمين العام تنقل بين أقسام الجناح المستوحاة تصاميمه من قاعات المقر التاريخي للجامعة بالقاهرة، مبدياً إعجابه ببساطة وملائمة الأفكار المطروحة لتلقين الجمهور الزائر عن الجامعة بتاريخها وحاضرها وآفاقها المستقبلية.

وأوضح زكي، أن جناح الجامعة العربية، الدي تم إعداده تحت شعار "ألف مفتاح ومفتاح"، والذي يتيح لزواره أن تكون تجربتهم بشكل تفاعلي مبتكر ، مما يوفر لهم فرصة لاستكشاف مسيرة العمل العربي الجماعي من منظور جديد في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية، وتتبع رحلة طويلة من العمل الجماعي العربي لتحقيق أهداف التكامل الاقتصادي والاستقرار والتنمية.

وأوضح السفير زكي، بأن الأمين العام أعرب عن إعجابه بفكرة إعداد واجهة الجناح من مجموعة من الوجوه العربية، من مختلف المجتمعات والأصول بما يعكس التنوع الكبير الذي تتسم به التركيبات السكانية في العالم العربي، مشيرا إلي أن تنفيذ الفكرة أضفي بعداً إنسانياً مطلوباً وكذلك لوناً مبهجا علي جناح الجامعة وأكسبه تميزاً يضاف إلي تميز موقعه الفريد داخل المعرض.

وأضاف أن الأمين العام تفقد بعض ما تعرضه النوافذ "المفاتيح" العشرة للجناح، والتي تعرف الزائر بشكل مبسط على ما تحقق تحت مظلة جامعة الدول العربية من تعاون عربي في مختلف المجالات، كما تتيح له التفاعل معها بتقديم رأيه فيها ومقترحاته لتطوير العمل العربي المشترك.

وأوضح أن مشاركة جامعة الدول العربية في إكسبو دبي، وهي الأولي من نوعها بهذا الحجم، حيث أنها لا تقتصر على ما يقدمه الجناح فقط بل تتعداها إلى إقامة عدد من الفعاليات والأنشطة ضمن برنامج يمتد على مدار 6 أشهر ويتوافق مضمونه مع محاور معرض إكسبو دبي، والتي تركز علي موضوعات الابتكار والشباب و المرأة.

واختتم السفير زكي تصريحه، مشيراً إلي إعراب الأمين العام عن امتنانه للدعم الذي تلقته الجامعة من دولة الإمارات ومن إدارة إكسبو دبي 2020، والذي مكن الجناح من الخروج بالشكل المتميز الذي يليق بالجامعة ومكانتها، وثنائه علي جهود فريق الأمانة العامة علي جهودهم الكبيرة طيلة أربع سنوات، والتي تكللت بتقديم الجناح بشكل مبتكر وحديث.

