سكرتير عام محافظة الأقصر يتفقد أعمال تطوير ساحة معبد الكرنك

جولة تفقدية







رئيس مدينة الأقصر

كما تابع رئيس مدينة الأقصر برفقة نائب رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر والمهندس أسعد مصطفي أعمال رفع كفاءة الجدارية وأعمال تركيب حجر الهاشمية لها بمنطقة ميدان النافورة بحي المطار، لافتا إلى أن كافة الأعمال تجرى حسب الخطط الموضوعة متضمنة طلاء المنازل والواجهات والميادين على النحو الذي يحقق المظهر الحضاري لمدينة الأقصر، وذلك في إطار حرص محافظة الأقصر على تنفيذ أعمال التجميل والتطوير للشوارع والميادين الرئيسية بشكل مستمر لإظهار المحافظة بالشكل الجمالى والحضارى اللائق.



شارك بالجولة حاتم جابر عبد اللاهي وأيمن حسين من إدارة المتابعة الميدانية بمحافظة الأقصر، وأحمد عوض الله رئيس حي شمال ورجال الحي، والمهندس عبد الحكيم مدير إدارة الحدائق والبساتين بمحافظة الأقصر، والمهندسة هدية ثابت دردير مدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل.

أجرى سكرتير عام محافظة الأقصر محمد عبدالفتاح آدم، جولة تفقدية لأعمال تطوير ساحة معبد الكرنك، وذلك في إطار متابعة استمرار تنفيذ أعمال مشروع إحياء طريق الكباش.رافق سكرتير عام المحافظة في جولته، العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، والمهندس صبحي الطيري نائب رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر، والمهندس أسعد مصطفى مدير المشروعات.وتضمنت الجولة متابعة أعمال حي شمال من إزالة المخالفات والتند العشوائية وأعمال الإدارة العامة للحدائق والبساتين من أعمال قص وتهذيب الأشجار ورفع المخلفات أولًا بأول، هذا بالإضافة إلى توجيه بعض الملاحظات للشركة المنفذة لرفع كفاءة أرضية منطقة البازارات بالساحة.كما تابع سكرتير عام محافظة الأقصر جولته لتفقد منطقة ميدان الشيخ موسى لمتابعة أعمال الرصف والبدء في عمل تحويلات مرورية جديدة بالمنطقة لمنع مرور المركبات بالاتجاة المعاكس حفاظًا على أرواح المواطنين برفقته مسؤولي إدارة الطرق بمحافظة الأقصر وممثل عن إدارة مرور الأقصر.