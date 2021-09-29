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أبو مسلم: الفرصة متاحة أمام جميع اللاعبين المتواجدين فى قائمة مباراة ليبريا الودية

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 11:00 ص
أبو مسلم
أبو مسلم
أحمد عصام
أكد أحمد أبو مسلم، نجم الأهلى السابق، ان الفرصة متاحة أمام جميع اللاعبين المتواجدين فى قائمة مباراة ليبريا الودية.


وقال أبو مسلم فى تصريحات لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "محمد حمدي اختيار موفق للغاية فى مركز الظهير الأيسر، والاعتماد سيكون أكثر على اللاعبين المحليين فى الفترة المقبلة".


وأضاف: "الباب مفتوح الآن أمام جميع اللاعبين من أجل الانضمام للمنتخب الوطني، ومحمد صلاح الوحيد الذى يضمن مكانه سواء فى القائمة أو التشكيل الأساسي".

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