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أول تعليق من ميسي بعد تسجيل هدفه الأول باريس سان جيرمان

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 11:01 ص
ميسي
ميسي
وكالات
أكد لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقب تسجيل هدفه الأول بقميص الفريق الباريسي في انتصار فريقه على مانشستر سيتي الإنجليزي 2-0، في ثاني جولات دور مجموعات دوري الأبطال، أنه كان يرغب بشدة في تدشين أهدافه مع فريقه الجديد.

وقال ميسي في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة التي احتضنها ملعب حديقة الأمراء "كنت أرغب بشدة في التسجيل. لعب مباريات قليلة مع الفريق. هذه هي مباراتي الثانية، ولكني في طريقي للتأقلم على الفريق وعلى زملائي داخل الملعب".

وأضاف نجم برشلونة الإسباني سابقاً "كنت أعلم أن اليوم مهم للغاية. ولكن يجب مواصلة العمل، وهناك مباريات أخرى كثيرة قادمة في الموسم".

وبات ليو ميسي أول لاعب، إلى جانب الفرنسي كريم بنزيما قائد ريال مدريد، الذي يسجل في 17 موسماً متتالياً في الكأس "ذات الأذنين".

وأقر ميسي بأن السيتي سيطر على المباراة، ولكنه أشار إلى أن "الأهم كان الفوز، أمام منافس شرس، وأحد أبرز المرشحين للفوز باللقب، من أجل نسيان التعادل في الجولة الأولى" أمام كلوب بروج البلجيكي.

كما أكد أن التعاون مع زميليه النجمين في الخط الأمامي، كيليان مبابي والبرازيلي نيمار دا سيلفا، يتحسن "تدريجياً".

وقال في هذا الصدد "بدأنا لتونا اللعب سويا والاعتياد على بعضنا البعض، ومتأكد من أننا سنتحسن. علينا أن نتطور كفريق، لعبنا بشكل طيب للغاية الليلة، ولكن علينا بذل المزيد من الجهد، والسيطرة بشكل أكبر على المباريات".

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