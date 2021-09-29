بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة مستجدات كورونا والاستعداد لبدء الدراسة

بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء لمتابعة مستجدات فيروس كورونا والاستعداد لبدء العام الدراسى.





بروتوكول تعاون بين بشأن الطرح الإلكترونى الأول لعدد من التجمعات التنموية السكنية والزراعية





وشهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومحافظتى شمال وجنوب سيناء؛ بشأن الطرح الإلكترونى الأول لعدد من التجمعات التنموية؛ السكنية والزراعية، من خلال التعاقد بنظام التمليك، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.



