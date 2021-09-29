Advertisements

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة مستجدات كورونا والاستعداد لبدء الدراسة

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 11:06 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
مارينا بشارة
بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء لمتابعة مستجدات فيروس كورونا والاستعداد لبدء العام الدراسى.

بروتوكول تعاون بين بشأن الطرح الإلكترونى الأول لعدد من التجمعات التنموية السكنية والزراعية

وشهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومحافظتى شمال وجنوب سيناء؛ بشأن الطرح الإلكترونى الأول لعدد من التجمعات التنموية؛ السكنية والزراعية، من خلال التعاقد بنظام التمليك، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

ووقع البروتوكول كل من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

الكلمات المفتاحية

كورونا بوابة الفجر بدء الدراسة الفجر الحكومة

أخبار تهمك

برشلونة يعلق على تلقيه عرضًا لإنقاذه من الديون المتراكمة الحالية

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عبد الله مشرف: "اعتبروا ابتعادي اعتزال فني"

منذ حوالي 14 ساعة

الكشف عن حقيقة عرض شركة دبي لشراء دين برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

منذ يوم

شوبير ينفجر في مسئولى الزمالك بسبب أشرف بن شرقي.. تابع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

بيريز نادم على ديفيد ألابا.. تعرف على التفاصيل المثيرة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الصور الأولى لحريق جليم في الإسكندرية

منذ ساعتين و 26 دقيقة

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

أول تعليق من ميسي بعد تسجيل هدفه الأول باريس سان جيرمان

منذ 38 دقيقة

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ يومين

ميدو يكشف عن تلاعب في الزمالك وقوائم مزيفة قبل الانتخابات

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مفاجأة كبرى بشأن تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

تصريحات كومان قبل مواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

الكشف عن حقيقة وجود أزمة بين كهربا وموسيماني

منذ ساعة و 10 دقيقة

أول تعليق من أنشلوتي بعد الخسارة أمام نادي شريف بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

تصريح من العيار الثقيل لـ "ساويرس" على إمكانية تبرعه للزمالك (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:13 ص

عاجل.. الصور الأولى لحريق جليم في الإسكندرية

عبد الله مشرف: "اعتبروا ابتعادي اعتزال فني"

10:00 م

أول تعليق من أنشلوتي بعد الخسارة أمام نادي شريف بدوري الأبطال

10:03 ص

شوبير ينفجر في مسئولى الزمالك بسبب أشرف بن شرقي.. تابع التفاصيل

08:01 ص

برشلونة يعلق على تلقيه عرضًا لإنقاذه من الديون المتراكمة الحالية

09:02 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements