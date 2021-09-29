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الصحة: منح الجرعة المعززة من لقاح كورونا بعد الوصول للمناعة المجتمعية (فيديو)

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 11:09 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
رقية جمال
قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إن إصابات كورونا في تزايد مستمر منذ 4 أسابيع، لكنها ليست كبيرة أو تدعو إلى القلق، مشيرةً إلى أن كل أجهزة الدولة تتخذ إجراءاتها على صعيد الإجراءات الاحترازية والوقائية التي على رأسها تطعيم المواطنين في أنحاء الجمهورية، وعلاج الإصابات ورفع درجات الاستعداد والجاهزية في كل منشآت وزارة الصحة وتوفير المستلزمات والأدوية اللازمة وتدريب الفرق الطبية.

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن ما تم خلال هذا الشهر من تطعيمات كورونا نجاح عظيم، ونعمل من خلال 830 مركز للتطعيم منتشرة في جميع الأنحاء، بالإضافة إلى 270 مركز شباب والفرق المتحركة بأكثر من 500 عيادة متنقلة، موضحًا أنه خلال شهر واحد تم تسجيل أعداد كبيرة من المواطنين ونستهدف تطعيم 40% من المواطنين على الأقل والخطة تسير على قدم وساق، مشيرًا إلى أنه جرى إتاحة التسجيل لطلاب مصر حيث سيحصلون على رسالة التسجيل في أقل من 24 ساعة من تاريخ تسجيلهم، كما سيحصلون على تطعيمهم في أقل من 5 دقائق.

وأردف: "من لا يمتلك القدرة على التسجيل عليه التوجه إلى أقرب مركز شباب مشارك في مبادرة معا نطمئن للتسجيل والتطعيم"، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تدرس إعطاء الجرعة المعززة، لكن الأولوية القصوى لمنح التطعيم لغير المطعمين، وبعدها يتم البدء في الجرعة المعززة، حيث ينصح بها لكبار السن فوق 65 سنة أو الفئات المعرضة لعوامل الخطورة وأصحاب امراض المزمنة بعد الوصول للمناعة المجتمعية.

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