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أسعار الأسماك اليوم الأربعاء في الدقهلية

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 11:09 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد كشك
استقرت أسعار الأسماك بأسواق وشوادر محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، حيث تتراوح أسعار البلطي الأسواني بين 15-30 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار البلطي مزارع 1 حيث سجل الكيلو 20 - 25 جنيها، البلطي المزارع 2 ليسجل 17-19، والفيليه البلطي مابين 30 - 110 جنيهات للكيلو.

أسعار الأسماك في الأسواق
واستقرت أسعار البوري "1" 55-65 جنيها للكيلو، والبوري 2 يتراوح الكيلو بين 35-53 جنيها، وسجلت أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو، وسجل سعر المرجان "1" يتراوح بين 28-32 جنيها للكيلو، واستقر مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

سعر البياض الأملس
وسجل البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيها للكيلو، أسعار القشر بياض بين 70-100 جنيها للكيلو، والجمبري "2" مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبري "3" 90 – 150 جنيها للكيلو، والبربون بين "1" لـ34-40 جنيها للكيلو، والبربون "2" 25-35 جنيها للكيلو.

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