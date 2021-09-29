ندوة تكريم دريد لحام بالاسكندرية السينمائي تبدأ بعرض فيلم وثائقي عنه





انطلقت منذ قليل ندوة تكريم الفنان السوري دريد لحام، والذي يديرها الناقد الامير اباظه، وذلك ضمن فعليات الدورة الـ37 لمهرجان الاسكندريه السينمائي، وتشهد الندوة حضور كلًا من الفنانة هالة صدقي و









وبدأت الندوة بعرض فيلم وثائقي عن "لحام"، والذي تضمن مسيرته الفنية، بالاضافه الى عدد من مشاهدة التي رسخت في اذهان جهوره ومحبيه في سوريا والوطن العربي.













دريد لحّام من مواليد (9 فبراير 1934 -)، وهو ممثل كوميدي ودرامي سوري من مواليد حي الأمين في دمشق القديمة، عرف بالبداية بشخصية كارلوس عازف الجيتار المكسيكي الذي يغني بالإسبانية والعربية، إلا أنه اشتهر خاصة بشخصية "غوار الطوشة" الكوميدية، التي أدّاها في معظم أعماله الفنية.





ولد لأب سوري وأم لبنانية من بلدة مشغرة في قضاء البقاع الغربي، متزوج من السيدة هالة بيطار وله ثلاثة أبناء وسبعة أحفاد.