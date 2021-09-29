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3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 11:11 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
مارينا بشارة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عدة قرارات مهمة، نشرت بالجريدة الرسمية في العدد الصادر اليوم الأربعاء، وجاءت كالآتي:

تضمن القرار الأول رقم 425 لسنة 2021 تخصيص المساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامهما في بعض المشاريع.
 
وتضمن القرار الثاني رقم 426 لسنة 2021 بإعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.
 
وتضمن القرار الثالث رقم 433 لسنة 2021 بسحب قرار رئيس الجمهورية رقم 327 لسنة 2021 ، فيما تضمنه من تعيين محمد جمال السيد طايع بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.

الكلمات المفتاحية

مجلس الدولة تخصيص اراضي بوابة الفجر الفجر السيسي

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