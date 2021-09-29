في ذكرى وفاتها.. تعرف على قصة حب وزواج كوثر العسال ومحمد وفيق



تحل اليوم ذكرى وفاة الكاتبة والفنانة كوثر العسال، واحدة من صاحبات الأدوار الثانية في الدراما والسينما المصرية، ورغم ذلك حققت شهرة واسعة وتاريخ مليئ بالأعمال المميزة.



وافقت كوثر العسال، على الزواج من محمد وفيق، دون تردد في نهاية الثمانينات بعدما عرض عليها الأمر عقب وفاة زوجها الأول الفنان عبدالمنعم إبراهيم، لتبدأ بينهما قصة حب بعد الزواج مفعمة بالمشاعر.



روى محمد وفيق، في لقاء تليزيوني له، قصة حبه لـ كوثر العسال وزواجهما، قائلا إنه "رغم العمر الطويل الذي قضته كوثر مع زوجها عبد المنعم إبراهيم إلا أنني انتظرت على أمل أن يجمعني بها القدر ثانية".



وأضاف محمد وفيق: "وبالفعل وافقت دون تردد على الزواج مني في نهاية الثمانينيات ليتحقق حلمي الذي استمر ما يقرب عقدين من الزمان".



وتابع: "لقد كانت حلمي وأملي أن يجمع بيننا القدر فقد انتظرتها طويلًا فبرغم أنها كانت ابنة خالتي وتسكن في العمارة المقابلة لنا إلا أن القدر فرق بيننا".



بعد وفاتها قرر التبرع بمجوهراتها إلى مستشفى سرطان الأطفال 57357، ثم تبرع بمنزلهما بالمهندسين، بكل ما فيه من أثاث إلى أحد الشباب المقبل على الزواج.