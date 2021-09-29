Advertisements
التعليم تعلن آخر موعد لإنهاء إجراءات تنسيق الثانوي العام والفني
الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 11:17 ص
مارينا بشارة
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الأحد المقبل 3 أكتوبر آخر موعد لإنهاء كافة إجراءات التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادة الإعدادية للالتحاق بالصف الأول الثانوى العام والفنى، موضحة أنه سيتم غلق الموقع الإلكترونى المخصص لذلك.
كما شددت الوزارة على انتهاء المدارس من تحديث بيانات الطلاب على قاعدة البيانات المركزية وفقا للعام الدراسي الجديد وطباعة واعتماد قوائم الفصول من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لاستمارة الطالب، مع تحديث بيانات أعضاء هيئة التعليم والانتهاء من توزيع الخطة الدراسية لهم تمهيدًا لتسجيلها على التطبيق الالكتروني الجارى إعداده لهذا العرض والذى سوف يتم نشره قبل بدء العام الدراسي الجديد.