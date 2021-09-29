التعليم تعلن آخر موعد لإنهاء إجراءات تنسيق الثانوي العام والفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الأحد المقبل 3 أكتوبر آخر موعد لإنهاء كافة إجراءات التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادة الإعدادية للالتحاق بالصف الأول الثانوى العام والفنى، موضحة أنه سيتم غلق الموقع الإلكترونى المخصص لذلك.



