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فتح طريق كورنيش الإسكندرية بعد السيطرة على حريق جليم

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 11:25 ص
حريق جليم
حريق جليم
محمد رجب - دينا حسن
فتح رجال مرور الإسكندرية، قبل قليل، طريق كورنيش البحر في الإتجاه الواصل لمنطقة محطة الرمل، وذلك بعد السيطرة على الحريق الذي نشب في عدد من الكافيهات والمطاعم بمنطقة جليم على طريق الكورنيش.


هذا وأنتقلت الأدلة الجنائية إلى موقع الحريق لمعاينه المكان وتحديد السبب الرئيسي فيه وحصر تلفياته، فيما طلبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، مع سماع أقوال شهود العيان، واستدعاء مسؤولي المكان لسؤالهم عن احتياطات الأمان لديهم.

كان تلقي اللواء محمود أبو عمرة؛ مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة رمل أول، باندلاع حريق بمجمع مطاعم بمنطقة كورنيش جليم شرق الإسكندرية.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بعدد 6 سيارات إطفاء وسيارات الإسعاف والإطفاء إلى موقع البلاغ، وتم السيطرة عليه ومنع انتقاله للمطاعم المجاورة.

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