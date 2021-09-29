Advertisements

التمثيل التجاري: البعثة التجارية المصرية لزامبيا تدعم زيادة التبادل التجاري بين البلدين

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 11:15 ص
وزير الصناعة نبفين جامع
وزير الصناعة نبفين جامع
محمد عصام

أعلن جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة، عن أن البعثة التجارية التي أقامها خلال الفترة من 19 إلى 22 سبتمبر للشركات المصرية العاملة في قطاع الصناعات الهندسية، لزيارة العاصمة الزامبية لوساكا حققت نتائج إيجابية تمهد لزيادة التعاون التجاري بين البلدين في المستقبل.

 

وقال الجهاز في تقرير تلقته نيفين جامع عن نتائج البعثة،  أن الزيارة تضمنت تعريف الشركات المصرية بطبيعة السوق الزامبي ومزاياه علاوة على تعريف مجتمع الأعمال الزامبي بالقدرات الإنتاجية والتصديرية للشركات المصرية، وقدرتها على منافسة أهم الدول المصدرة لزامبيا من المنتجات المماثلة.

 

وبحسب التقرير فقد شاركت في البعثة 15 شركة مصرية من أعضاء المجلس التصديري للصناعات الهندسية وتعمل في مجالات إنتاج الأجهزة المنزلية، والآلات والمعدات الزراعية والمباني مسبقة التصنيع، وبطاريات السيارات، والأدوات والمنتجات الكهربائية.


وجاءت أهمية البعث في التوقيت الذي تبحث فيه  مصر عن زيادة صادراتها إلى 100 دولار سنويا خاصة للسوق الأفريقي.


و ركزن البعثة على الترويج لمنتجات الصناعات الهندسية للدور الذي قد تلعبه في دفع الصادرات إلى هذا السوق،  نظرا للحجم الكبير الذي تستحوذ عليه صادرات الصناعات الهندسية من إجمالي حجم الصادرات المصرية إلى زامبيا ، حيث استحوذت نسبة  صادرات الصناعات الهندسية وحدها  على  نسبة 15% من إجمالي الصادرات المصرية إلى زامبيا التي بلغت في عام 2020 نحو 15 مليون دولار.

 

 

وأسفرت نتائج البعثة  بحسب أحمد مغاورى رئيس التمثيل التجارى، عقد منتدى روابط الأعمال بمشاركة الشركات المصرية و45 شركة زامبيا عاملة في القطاعات المستهدفة، وذلك بهدف تشبيك الشركات المصرية مع الشركات الزامبية من خلال عقد اجتماعات أعمال ثنائية، وكذا تعريف الشركات المصرية بأهم ملامح بيئة وحوافز الاستثمار في زامبيا، كما تضمنت الزيارة قيام الشركات المصرية بزيارات ميدانية لمقرات الشركات الزامبية لبحث فرص التعاون المشترك والتعرف على احتياجاتها من المنتجات المصرية

 

وأضاف رئيس التمثيل التجارى أن وزيرة التجارة والصناعة قد وجهت المكتب التجاري في لوساكا بالمتابعة مع كل المجلس التصديري للصناعات الهندسية والشركات المصرية أعضاء البعثة وكذا الشركات الزامبية للوقوف على مستجدات التعاون المشترك وبذل كافة الجهود اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من الزيارة خلال الفترة القادمة.

الكلمات المفتاحية

مصر وزامبيا زامبيا التمثيل التجاري

أخبار تهمك

عبد الله مشرف: "اعتبروا ابتعادي اعتزال فني"

منذ حوالي 14 ساعة

ميدو يكشف عن تلاعب في الزمالك وقوائم مزيفة قبل الانتخابات

منذ ساعتين و 9 دقيقة

أول تعليق من ميسي بعد تسجيل هدفه الأول باريس سان جيرمان

منذ 38 دقيقة

شوبير ينفجر في مسئولى الزمالك بسبب أشرف بن شرقي.. تابع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

بيريز نادم على ديفيد ألابا.. تعرف على التفاصيل المثيرة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ يومين

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

أول تعليق من أنشلوتي بعد الخسارة أمام نادي شريف بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن حقيقة وجود أزمة بين كهربا وموسيماني

منذ ساعة و 10 دقيقة

برشلونة يعلق على تلقيه عرضًا لإنقاذه من الديون المتراكمة الحالية

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

منذ يوم

عاجل.. الصور الأولى لحريق جليم في الإسكندرية

منذ ساعتين و 26 دقيقة

مفاجأة كبرى بشأن تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

الكشف عن حقيقة عرض شركة دبي لشراء دين برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

تصريحات كومان قبل مواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

تصريح من العيار الثقيل لـ "ساويرس" على إمكانية تبرعه للزمالك (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

مصر تفوز بمقعدين فى الجمعية العمومية لمجلس أعمال الكوميسا

رئيس زامبيا يوجه تعليماته إلى المسئولين في الحكومة بالتعاون مع أي مستثمر مصري

21 % ارتفاع في حجم التبادل التجاري بين مصر و باكستان

المكتب التجاري المصرى بساو باولو ينظم ندوة حول فرص تصدير الكيماويات والأسمدة للبرازيل

وزيرة الصناعة: دخول اتفاقية الكوميسا حيز التنفيذ 2021

التصديري للصناعات الهندسية يوقع برتوكول مع ليبيا لزيادة الصادرات

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:13 ص

عاجل.. الصور الأولى لحريق جليم في الإسكندرية

عبد الله مشرف: "اعتبروا ابتعادي اعتزال فني"

10:00 م

أول تعليق من أنشلوتي بعد الخسارة أمام نادي شريف بدوري الأبطال

10:03 ص

شوبير ينفجر في مسئولى الزمالك بسبب أشرف بن شرقي.. تابع التفاصيل

08:01 ص

برشلونة يعلق على تلقيه عرضًا لإنقاذه من الديون المتراكمة الحالية

09:02 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements