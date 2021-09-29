التمثيل التجاري: البعثة التجارية المصرية لزامبيا تدعم زيادة التبادل التجاري بين البلدين

أعلن جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة، عن أن البعثة التجارية التي أقامها خلال الفترة من 19 إلى 22 سبتمبر للشركات المصرية العاملة في قطاع الصناعات الهندسية، لزيارة العاصمة الزامبية لوساكا حققت نتائج إيجابية تمهد لزيادة التعاون التجاري بين البلدين في المستقبل.

وقال الجهاز في تقرير تلقته نيفين جامع عن نتائج البعثة، أن الزيارة تضمنت تعريف الشركات المصرية بطبيعة السوق الزامبي ومزاياه علاوة على تعريف مجتمع الأعمال الزامبي بالقدرات الإنتاجية والتصديرية للشركات المصرية، وقدرتها على منافسة أهم الدول المصدرة لزامبيا من المنتجات المماثلة.

وبحسب التقرير فقد شاركت في البعثة 15 شركة مصرية من أعضاء المجلس التصديري للصناعات الهندسية وتعمل في مجالات إنتاج الأجهزة المنزلية، والآلات والمعدات الزراعية والمباني مسبقة التصنيع، وبطاريات السيارات، والأدوات والمنتجات الكهربائية.





وجاءت أهمية البعث في التوقيت الذي تبحث فيه مصر عن زيادة صادراتها إلى 100 دولار سنويا خاصة للسوق الأفريقي.





و ركزن البعثة على الترويج لمنتجات الصناعات الهندسية للدور الذي قد تلعبه في دفع الصادرات إلى هذا السوق، نظرا للحجم الكبير الذي تستحوذ عليه صادرات الصناعات الهندسية من إجمالي حجم الصادرات المصرية إلى زامبيا ، حيث استحوذت نسبة صادرات الصناعات الهندسية وحدها على نسبة 15% من إجمالي الصادرات المصرية إلى زامبيا التي بلغت في عام 2020 نحو 15 مليون دولار.

وأسفرت نتائج البعثة بحسب أحمد مغاورى رئيس التمثيل التجارى، عقد منتدى روابط الأعمال بمشاركة الشركات المصرية و45 شركة زامبيا عاملة في القطاعات المستهدفة، وذلك بهدف تشبيك الشركات المصرية مع الشركات الزامبية من خلال عقد اجتماعات أعمال ثنائية، وكذا تعريف الشركات المصرية بأهم ملامح بيئة وحوافز الاستثمار في زامبيا، كما تضمنت الزيارة قيام الشركات المصرية بزيارات ميدانية لمقرات الشركات الزامبية لبحث فرص التعاون المشترك والتعرف على احتياجاتها من المنتجات المصرية

وأضاف رئيس التمثيل التجارى أن وزيرة التجارة والصناعة قد وجهت المكتب التجاري في لوساكا بالمتابعة مع كل المجلس التصديري للصناعات الهندسية والشركات المصرية أعضاء البعثة وكذا الشركات الزامبية للوقوف على مستجدات التعاون المشترك وبذل كافة الجهود اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من الزيارة خلال الفترة القادمة.





