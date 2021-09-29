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ريد لحام بندوته في الاسكندرية السينمائي مصر حلمي منذ سن العشرين ومزالت .. لانها عاصمه الفن في الوطن العربي

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 11:24 ص
بوابة الفجر
سعد نبيل



انطلقت منذ قليل ندوة تكريم الفنان السوري دريد لحام، والذي يديرها الناقد الامير اباظه، وذلك ضمن فعليات الدورة الـ37 لمهرجان الاسكندريه السينمائي، وتشهد الندوة حضور عدد كبير من رواد المهرجان.


وعبر لحام، عن سعادته البالغة لتكريمه من مهرجان الاسكندريه السينمائي، مؤكد على أن مصر هي حلمه منذ دخوله عالم الفن وهو في سن العشرين.



وتابع أن مصر هي عاصمه الفن والثقافة، في الوطن العربي.



وكانت الندوة قد بدأت بعرض فيلم وثائقي عن "لحام"، والذي تضمن مسيرته الفنية، بالاضافه الى عدد من مشاهدة التي رسخت في اذهان جهوره ومحبيه في سوريا والوطن العربي.



دريد لحّام من مواليد (9 فبراير 1934 -)، وهو ممثل كوميدي ودرامي سوري من مواليد حي الأمين في دمشق القديمة، عرف بالبداية بشخصية كارلوس عازف الجيتار المكسيكي الذي يغني بالإسبانية والعربية، إلا أنه اشتهر خاصة بشخصية "غوار الطوشة" الكوميدية، التي أدّاها في معظم أعماله الفنية.

ولد لأب سوري وأم لبنانية من بلدة مشغرة في قضاء البقاع الغربي، متزوج من السيدة هالة بيطار وله ثلاثة أبناء وسبعة أحفاد.

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