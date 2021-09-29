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أحمد أبو مسلم: مواجهة ليبيا فى غاية الصعوبة

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 11:29 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
أكد أحمد أبو مسلم، نجم الأهلى السابق، أن مواجهة ليبيا فى غاية الصعوبة، موضحا أن البرتغالي كارلوس كيروش مديى فني على أعلى مستوى. 


وقال أبو مسلم فى تصريحات لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "اختيارات كيروش قوية للغاية واضافة للمنتخب الوطني، وهناك لاعبين متواجدين فى القائمة لم يكن لهم تواجد من قبل على الاطلاق وابرزهم عمر مرموش خاصة بعد تألقه فى الدورى الألماني". 


وأضاف: "مباراتي ليبيا صعبتين على المنتخب الوطني، ويجب على كيروش أن يعرف طبيعة اللاعب المصري وذلك بمساعدة الجهاز المعاون فهو عليه دور كبير للغاية خلال الفترة المقبلة".

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مواجهة ليبيا فى غاية الصعوبة ليبيا فى غاية الصعوبة

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