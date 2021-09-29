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تعليق جوارديولا بعد الخسارة أمام سان جيرمان بدوري الأبطال

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
وكالات
أبدى المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب جوارديولا، أسفه للخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين نظيفين في ثاني جولات دور مجموعات دوري الأبطال، حيث أرجع سبب النتيجة إلى غياب الفاعلية الهجومية، بينما أكد أنه يتمنى الأفضل للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أينما تواجد.

وقال جوارديولا في تصريحات بعد المباراة التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء "أتمنى الأفضل لميسي. قضينا فترة سعيدة سوياً في برشلونة، وأتمنى له التوفيق بعد أن قرر الذهاب إلى باريس".

وأضاف "لا يمكن الحد من خطورة ميسي على مدار 90 دقيقة. عاد لتوه من إصابة، وهو يفتقد قليلاً لنسق المباريات، ولكنه عندما يمتلك الكرة بين قدميه، فليس من السهل إيقافه. سعيد بالصورة التي ظهرنا بها. أدينا المطلوب، وهذا هو فريقنا، ولعبنا بالطريقة التي اعتدنا عليها".

وتابع المدرب الإسباني تصريحاته "أعرف ميسي جيداً، وهذا النوع من اللاعبين يقدم أموراً استثنائية عندما يلعبون سوياً نعلم أنه لا يمكن السيطرة عليهم على مدار الـ90 دقيقة. هناك احتمالين، الدفاع باستمرار أو محاولة مهاجمتهم. هذا ما فعلناه، وعلينا الاستمرار بهذا النسق. نعم، لم نسجل، وعلينا أن نسأل أنفسنا عن السبب". 

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