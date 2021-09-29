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تعرف على أول تعليق لـ محمود قابيل حول اصابته بفيروس كورونا

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 12:29 م
محمود قابيل
محمود قابيل
أروي حمدي
نفي الفنان محمود قابيل عن شائعة إصابته بفيروس كورونا المعروف بـ "كوفيد 19" مشيرًا إلى أنه يمر ببعض الظروف الصحية ولكن لم يصيب بكرونا كما طمئن جمهوره عن حالته الصحية.


وقال "قابيل" عن أزمته الصحية في تصريح خاص له قائلًا "الحمد لله دور برد بسيط، طالبًا من جمهوره الدعاء له بالشفاء العاجل، وشاكرًا كل من تواصل معه في الفترة الأخيرة للاطمئنان على صحته".

ومن جانب أخر يذكر أن الفنان محمود قابيل شارك في مسلسل "لعبة النسيان" وهو من بطولة دينا الشربيني، أحمد داود، أحمد صفوت، إنجي المقدم، على قاسم، محمود قابيل، ومن تأليف تامر حبيب، إخراج أحمد شفيق.

الكلمات المفتاحية

محمود قابيل فيروس كورونا الفنان محمود قابيل

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