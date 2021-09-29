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هالة صدقي تشارك جمهورها مقطع فيديو من الإسكندرية

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 12:31 م
هالة صدقي
هالة صدقي
آيه عبد العزيز
شاركت الفنانة، هالة صدقي، جمهورها بفيديو من الإسكندرية، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي" إنستجرام"

وكتبت هالة صدقي معلقة من خلال الفيديو: "صباحكم كله خير".


وكانت قد نفت الفنانة هالة صدقى ما تردد حول أصولها، حيث قيل إنها من أصول فلسطينية، وهو ما نفته جملة وتفصيلا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وقالت هالة صدقى: “للتوضيح أنا يشرفني إني أكون من أي بلد عربي، ولكن للتوضيح أنا مصرية ومن جذور مصرية وأصل جذور الأب من صعيد مصر المنيا والأم أصل جذورها من صعيد مصر أيضا بالرغم من أنها كانت شقراء ولكن جذورها من الصعيد. صعيدية أصلي وافتخر”.

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هاله صدقي الفجر الفني الإسكندرية

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