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محمد سلام وكيل لاعبين في فيلم " حامل اللقب ".. تفاصيل

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 12:43 م
أبطال فيلم حامل اللقب
أبطال فيلم حامل اللقب
آيه عبد العزيز
يقوم حاليًا أبطال فيلم " حامل اللقب " بتصوير مشاهدهم داخل العمل لعرضه خلال الفترة القادمة،الفيلم بطولة هشام ماجد،محمد سلام،دينا الشربيني،دنيا ماهر".

يجسد محمد سلام خلال احداث الفيلم دور وكيل لاعبين متزوج من دنيا ماهر ولديه خمس أبناء بينما يجسد هشام ماجد دور لاعب كره قدم متزوج من دينا الشربيني".


وفي سياق اخر تعاقد الفنان محمد سلام على فيلم سينمائي جديد بعنوان " بضع ساعات في يوما ما" وهي رواية مأخوذه عن محمد صادق

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